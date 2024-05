Suzano Vôlei renova contrato do levantador Gabriel Bieler

O Suzano Vôlei confirmou a renovação de contrato do levantador Gabriel Bieler na manhã desta terça-feira (28/05), marcando o sétimo nome confirmado pelo clube para a temporada 2024/25. Após um ano de destaque no time, inclusive chegando a ser convocado à Seleção Brasileira de Novos, o jogador disputará sua segunda época com a camisa suzanense.

Hoje com 21 anos, o atleta carioca chegou em 2023 para integrar a dupla de levantadores da temporada 2023/24, sendo visto como um nome de grande potencial para o elenco. Ele brilhou na fase final da campanha do vice-campeonato paulista, assumindo a titularidade em virtude de uma lesão sofrida pelo capitão Rodriguinho, sendo essencial para o time do Alto Tietê. O bom desempenho ao longo da época rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira de Novos, projeto experimental da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) visando a disputa das Olimpíadas de 2028 e 2032.

O levantador destacou a importância de continuar na Capital do Vôlei, prometendo dar o melhor de si em mais uma temporada. “Estou muito feliz em seguir em Suzano, pois nesta última temporada desafiadora, pude sentir a energia da torcida e a paixão da cidade pelo esporte. Estou ansioso para ver a Arena (Suzano) lotada mais uma vez, junto de todo o grupo. Vamos lutar do início ao fim por muito mais”, disse.

Por sua vez, o diretor executivo do Suzano, André Chiang, ressalta que Bieler vem conquistando um importante destaque a nível nacional, algo comprovado pela convocação para a Seleção de Novos. “O Bieler é um atleta muito talentoso, sendo uma aposta que se mostrou certeira no ano passado. A convocação para a Seleção engrandece não só a carreira do atleta, como também o valor e a seriedade do nosso projeto, por isso ficamos muito contentes em contar com ele para mais uma temporada”, afirmou.