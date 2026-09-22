Instituto Melo Cordeiro se une ao setor de energia solar para impulsionar projetos sociais

O avanço da energia limpa no Brasil ganhou um reforço de forte impacto social. Durante a Intersolar South America 2026 — maior evento do setor solar da América Latina, realizado no Expo Center Norte —, o Instituto Melo Cordeiro (IMC) formalizou alianças estratégicas com cinco grandes empresas e entidades do mercado de energia renovável.

A iniciativa visa conectar a inovação da transição energética ao desenvolvimento humano de mais de 700 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade atendidos pelo Instituto em Ferraz de Vasconcelos.

Entre as organizações que passam a apoiar e divulgar as ações do IMC estão a multinacional fabricante de painéis solares Ronma Solar, as especialistas em tecnologia e infraestrutura Solar Group e Solar View, a consultoria regulatória Bright Strategies e a ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), principal entidade do setor no país.

A aproximação entre o terceiro setor e o mercado de energias renováveis fortalece a agenda ESG (ambiental, social e de governança) na região do Alto Tietê, criando um modelo de financiamento social mais moderno, diverso e sustentável.

Para a Gestora de Desenvolvimento Institucional e Captação de Recursos do IMC, Lidiene Nunes, trazer o setor solar para a causa social garante estabilidade e continuidade aos projetos da instituição.

"Aproximar o Instituto de cadeias tecnológicas como a de energia solar reduz nossa dependência de fontes únicas de financiamento e fortalece nossa governança. Cada parceria passa por um rigoroso alinhamento ético e social, garantindo que o investimento destinado aos nossos programas venha de empresas genuinamente comprometidas com a transformação social no território", destaca Lidiene.

Com os novos apoios, o IMC reafirma seu compromisso de transformar a realidade local unindo forças com setores inovadores da economia, garantindo que o crescimento tecnológico caminhe lado a lado com a inclusão e a cidadania.

Sobre o Instituto Melo Cordeiro (IMC)

Fundado em 2011, o Instituto Melo Cordeiro é uma organização da sociedade civil (OSC) e braço social do Grupo Melo Cordeiro (GMC). A instituição atende mais de 700 crianças e adolescentes em comunidades vulneráveis de Ferraz de Vasconcelos e região, promovendo cidadania, educação, cultura e inclusão social.