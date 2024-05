Times do Alto Tietê entram em campo pela 2ª Divisão do Paulista

As equipes do Alto Tietê entram em campo neste final de semana pelo segundo turno da fase de grupos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente à quinta divisão estadual).

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) recebe o Manthiqueira, no domingo (26), às 10 horas, no Suzanão. O Leão do Colorado está invicto na competição. São quatro vitórias e um empate, campanha que dá a liderança do Grupo 3 aos suzanenses. O Manthiqueira tem uma vitória e quatro derrotas e ocupa a vice-lanterna da chave com três pontos.

Outras duas equipes do Alto Tietê entram em campo neste sábado (25). O União Mogi recebe o Mauaense, às 15 horas, no Nogueirão, em Mogi das Cruzes. O Alvirrubro é o quarto colocado, na zona de classificação para a segunda fase, com quatro pontos. A equipe mogiana tem uma vitória, um empate e três derrotas. O Mauaense é o segundo com dez pontos.

No mesmo horário, o Atlético Mogi vai tentar buscar sua primeira vitória na competição e seguir vivo na luta pela classificação. Lanterna da chave, a equipe visita o Mauá, no Estádio Pedro Benedetti. Até o momento, o Atlético Mogi soma três pontos: são três empates e duas derrotas. O Mauá é o terceiro, com oito pontos.

Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para a segunda fase da competição.