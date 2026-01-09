União Mogi e Fortaleza disputam liderança da Copa São Paulo neste sábado, no Nogueirão

União Mogi e Fortaleza disputam neste sábado (10/01), a partir das 15h15, a primeira colocação do Grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida acontece no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, que também receberá o confronto entre Centro Olímpico (SP) e Confiança (PB), a partir das 13h. A entrada para acompanhar as partidas é gratuita e os torcedores devem reservar seus ingressos no site fpf.soudaliga.com.br.

Para ter acesso ao estádio, o torcedor deverá acessar o site e fazer o cadastro dos seus dados, além da coleta da imagem facial. Quem já tiver se cadastrado, basta entrar com o login e senha. Após o acesso, os jogos disponíveis da Copinha aparecerão na tela inicial, de acordo com os grupos e sedes. Quem for acompanhar as partidas em Mogi das Cruzes deve acessar o Grupo 23, que tem sede na cidade.

Para facilitar a entrada dos torcedores, a Prefeitura de Mogi das Cruzes disponibilizará cartazes com o QR Code de acesso ao site nas entradas do Nogueirão. Além disso, monitores poderão auxiliar e orientar o público que tiver dificuldade para fazer o cadastro e a reserva do ingresso.

A definição dos classificados do Grupo 23 para a próxima fase da competição aconteceu na quarta-feira (07/01). União Mogi e Fortaleza venceram os dois jogos disputados até aqui e garantiram lugar na sequência do torneio. A equipe cearense está na liderança da chave pelo número de gols marcados (5 contra 3 dos mogianos).

Assim, o Fortaleza depende de um empate para garantir a liderança do grupo, enquanto o União Mogi depende de uma vitória para terminar a primeira fase da competição na frente. Centro Olímpico (SP) e Confiança (PB) já estão eliminados da Copinha e jogam para cumprir tabela.

Na próxima fase, as equipes classificadas no Grupo 23 enfrentam os times do Grupo 24, disputado em Itaquaquecetuba. O primeiro colocado de cada chave enfrenta o segundo da outra. Novorizontino, Itaquaquecetuba Atlético Clube e Náutico disputam as duas vagas do Grupo 24, também neste sábado.

A realização da Copa São Paulo de Futebol Júnior no município envolve a atuação integrada da Prefeitura de Mogi das Cruzes, com a participação das secretarias de Esportes e Lazer, Segurança, Saúde e Bem-Estar, Serviços Urbanos e Zeladoria, Mobilidade e Trânsito, além do Semae, garantindo organização, segurança e conforto ao público.

Considerada a maior competição de futebol de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada até o próximo dia 25 de janeiro. Após cinco anos, a Prefeitura de Mogi das Cruzes voltou a apoiar financeiramente a realização do torneio, reforçando a política municipal de incentivo ao esporte e à formação de jovens atletas.

O Nogueirão fica na rua Professora Ana Maria Bernardes, s/nº, na Vila Industrial.