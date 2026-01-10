União Mogi e IAC farão clássico regional na 2ª fase da Copa SP

O Itaquá Athletico Clube (IAC) e o União Mogi irão se enfrentar na 2º fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A data da partida ainda foi confirmada.

Com os resultados deste sábado (10), o IAC garantiu a classificação como líder do Grupo 24, enquanto o União Mogi ficou na 2º posição do Grupo 23. O chaveamento coloca frente a frente os dois times do Alto Tietê.

O IAC venceu o Náutico por 1 a 0, com um bonito gol de Salomão, camisa 10 da equipe, ainda no primeiro tempo. O União Mogi, que já havia garantido a classificação, jogou contra o Fortaleza para ver quem ficaria com a liderança do grupo. O time nordestino levou a melhor e venceu por 5 a 1, garantindo a 1ª colocação.

Os gols da partida foram marcados por: Peterson (2 vezes), Caio Wesley, Bruno Branco e Kauan Saturnino pelo Fortaleza, enquanto Pedro Henrique descontou para o União Mogi.

Classificação

O IAC ficou na liderança do seu grupo, com sete pontos, dois à frente do vice-líder Novorizontino. No grupo sediado em Mogi, o Fortaleza fechou com 100% de aproveitamento e nove pontos. O União Mogi se classificou com seis pontos.