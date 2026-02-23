Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 22/02/2026
Usac toma a virada contra o Rio Preto e segue na zona de rebaixamento

Time suzanense está na 15ª posição, à frente do Itapirense no saldo de gols

23 fevereiro 2026 - 15h32Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
(Foto: Divulgação/Usac)

O União Suzano Atlético Clube (Usac) tomou a virada contra o Rio Preto, fora de casa, e conheceu mais uma derrota na Série A3 deste ano. A partida aconteceu no sábado (21) e terminou em 2 a 1.

O time suzanense marcou com Bryan, aos 20 minutos do 1º tempo, mas viu Felipe empatar para o time mandante aos 40 minutos. No segundo tempo, aos 15 minutos, Vinicius virou para o Rio Preto e garantiu a vitória.

Com o resultado, o Usac segue na zona de rebaixamento para a Série A4 do Campeonato Paulista. O time tem quatro pontos em oito jogos e está à frente do Itapirense pelo saldo de gols.

A equipe suzanense volta a campo na quarta-feira (25) às 15 horas, no Suzanão, contra o Bandeirante.

 