LANCE LIVRE 28-08-2026

Malabarismo

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, terá de fazer um “malabarismo” para estar na noite desta sexta-feira (28) no lançamento da Campanha a deputado estadual do ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.



No mesmo dia tem sabatina

É que neste mesmo dia, ele participa da sabatina do Jornal Nacional com os candidatos a presidente da República. Flávio Bolsonaro deve ser entrevistado ao vivo às 21 horas. Se comparecer ao programa da Globo, deve chegar atrasado no lançamento da campanha de Ashiuchi, que terá início às 18h30.



Clau Camargo

A candidata a deputada estadual, Clau Camargo, advogada e primeira-dama de Arujá, idealizadora do projeto “Vale Reciclar”, implantado há quatro anos no município, quando ela ainda atuava como presidente do Fundo Social de Solidariedade, deseja que esse modelo de negócio seja replicado em todo o estado de São Paulo.



Bandeiras

Essa é uma das principais bandeiras de Clau Camargo na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para as eleições deste ano, em que ela concorre pelo Partido Social Democrático (PSD).



Câmara de Mogi aprova autonomia financeira de associações de pais e mestres

A Câmara Municipal de Mogi aprovou projeto para ampliar a autonomia das Associações de Pais e Mestres (APMs) da rede municipal de ensino na utilização de verbas do Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PTRF).



Duas emendas

Aprovado com duas emendas da Comissão Permanente de Justiça e Redação do Legislativo, o projeto de lei é de autoria da vereadora Malu Fernandes (PL). Antes, as APMs tinham o uso de dinheiro do PTRF restrito à pequenos reparos e serviços de conservação.