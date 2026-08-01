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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 01-08-2026

01 agosto 2026 - 05h00Por editoracao

Troca de  marqueteiro 
Uma nota da campanha do senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), confirmou nesta quinta-feira (30) nova troca do marqueteiro no comando da comunicação da candidatura ao Palácio do Planalto. 
 
Duda Lima 
Segundo nota divulgada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), que coordena a campanha de Flávio, o publicitário Duda Lima foi convidado para assumir o posto. Ele é próximo do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e entrará no lugar de Eduardo Fischer e Alexandre Oltramari.  
 
Campanhas  de Nunes e  Bolsonaro 
Duda Lima esteve à frente da campanha de reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em 2024. Ele também já participou de campanhas do próprio Jair Bolsonaro em 2022 e de Celso Russomanno em 2016, por exemplo.
 
Suzano recebe  
gestores de Lavras Suzano recebeu a visita de gestores da Prefeitura de Lavras (MG), que vieram à cidade para entender os avanços da gestão municipal, nesta quarta e quinta-feira (29 e 30/07).  
 
Objetivo 
O objetivo foi conhecer os trabalhos desenvolvidos pelas Secretarias de Planejamento Urbano e Habitação e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. 
 
Titulares  das pastas 
Os encontros com os respectivos titulares de cada uma das pastas, Elvis Vieira e Mauro Vaz, acompanhados de suas equipes, ocorreram no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista. 