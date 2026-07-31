LANCE LIVRE 31-07-2026

Os melhores parlamentares

Está aberta a votação da 19º edição do Prêmio Congresso em Foco 2026, iniciativa que há quase duas décadas reconhece deputados federais e senadores por sua atuação parlamentar e estimula o acompanhamento da atividade legislativa.



Região

Deputados federais da região estão na disputa e podem ser votados.



Início

A votação da 19ª edição da premiação teve início no último dia 6 e segue aberta ao público até 6 de agosto.



Anúncio dos vencedores

Os vencedores serão anunciados no dia 25 de agosto, em cerimônia realizada no Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília. O evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais do Congresso em Foco.

Site oficial do prêmio

A escolha ocorre exclusivamente no site oficial do prêmio e ficará disponível até 6 de agosto. Nesse período, qualquer eleitor poderá indicar os parlamentares que considera merecedores da homenagem nesta edição.





Congresso em Foco

O Prêmio Congresso em Foco é uma iniciativa do site Congresso em Foco criada para reconhecer e dar visibilidade à atuação parlamentar no Congresso Nacional.



Apoio de instituições

Realizada com o apoio de instituições da sociedade civil e da iniciativa privada, a premiação reúne votação popular, avaliação de jornalistas especializados e júri técnico em um processo que “busca refletir a pluralidade de visões, posições e representações presentes na democracia brasileira”, segundo a organização.