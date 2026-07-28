LANCE LIVRE 28-07-2026

Plano Diretor de Turismo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego organizará, nesta terça-feira (28/07), a 2ª Audiência Pública do Plano Diretor de Turismo de Suzano com o objetivo de consolidar o diagnóstico sobre as potencialidades da cidade e identificar oportunidades.



Evento

O evento acontecerá no Anfiteatro Orlando Digenova (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), entre 8h30 e meio-dia, e reunirá profissionais diretamente ligados ao segmento.



Documento

O documento representa uma etapa importante para estruturar o setor no município e ampliar o aproveitamento de seus atrativos, equipamentos públicos, eventos, manifestações culturais, áreas verdes, gastronomia, economia criativa e demais vocações locais. A proposta é que sirva como instrumento de planejamento para orientar medidas de curto, médio e longo prazo, contribuindo para a geração de emprego e renda.



Cojunto

de ações

A atividade integra um conjunto de ações referentes a esse processo que já estão em andamento desde o ano passado, por meio de uma parceria com a Universidade de São Paulo (USP), que abriram caminho para a realização da 1ª Audiência Pública do Plano Diretor de Turismo, em maio.



Templos e parques

Na oportunidade, os participantes haviam apontado o Parque Municipal Max Feffer, os templos e os parques aquáticos como pilares para o desenvolvimento do setor.



Evento

O evento desta terça, assim como ocorreu no último encontro, destacará as atualizações sobre este trabalho e as contribuições de todos os presentes, especialmente sobre os aspectos estratégicos que estão relacionados ao turismo.