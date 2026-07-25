LANCE LIVRE 25-07-2026

‘Dia da Paz e da Conciliação’

Em obediência à Lei Municipal, a Câmara de Mogi das Cruzes colocou em prática, no jardim da Casa de Leis, uma cerimônia ecumênica para celebrar o “Dia da Paz e da Conciliação”. Na ocasião foi feito plantio de uma muda de Ipê Branco, símbolo da harmonia.



Evento

O evento contou com a participação do vereador Maurinho do Despachante (PRD), autor da legislação que determina a realização desse ato ecumênico anualmente, com a vereadora Inês Paz (PSOL), e com representantes da UDV (União do Vegetal), que apresentaram a ideia ao parlamentar em 2020.



Objetivo

O objetivo é estimular o diálogo, a tolerância e a convivência pacífica. “Estou muito feliz de estar aqui para refletir sobre tão importante data. Trata-se de um evento simples, mas significativo. O projeto municipal foi tão iluminado que serviu de exemplo e inspiração para a Assembleia Legislativa, que fez lei parecida no âmbito paulista”, disse Maurinho.



Associação de Engenheiros

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (Aeamc) recebe no dia 1º de agosto (sábado) uma nova edição do “Workshop de Impermeabilização”.



Encontro

O encontro, promovido pela Impersolutions, Crea-SP e Aeamc, foi pensado para profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos, trocar experiências e acompanhar, na prática, temas fundamentais para a qualidade e o desempenho das edificações.



Primeira edição

A primeira edição foi realizada com sucesso no mês de março, idealizado pela engenheira Maressa Menezes, que atua há 18 anos no mercado de químicos para construção civil, materiais e projetos de impermeabilização.