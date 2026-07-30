LANCE LIVRE 30-07-2026

Rodrigo Ashiuchi e Ricardo Nunes

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, pré-candidato a deputado estadual pelo PL, voltou a se encontrar com o prefeito da Capital, Ricardo Nunes, durante Festa das Cerejeiras no Parque do Carmo, em São Paulo.



Encontro no domingo

O encontro foi no último domingo (26/07). Ashiuchi foi secretário do Verde e do Meio Ambiente da Cidade de São Paulo e prestigiou a tradicional festa, na Zona Leste.

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

Entre janeiro de 2025 e março de 2026, quando esteve à frente da secretaria, Ashiuchi liderou a aplicação de R$ 94 milhões na revitalização do Parque do Carmo. As intervenções, ao lado da gestão do prefeito Ricardo Nunes.



Parque do Carmo

“O Parque do Carmo é um patrimônio da Zona Leste e ver esse espaço cada vez mais valorizado é motivo de muito orgulho. Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes pela confiança para realizarmos esse trabalho e ao secretário Wanderley Soares, que dá continuidade às ações. Esses investimentos mostram o compromisso da gestão com a preservação ambiental, a cultura e a qualidade de vida da população”, destacou Rodrigo Ashiuchi.