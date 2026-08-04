LANCE LIVRE 04-08-2026

Podemos e PL no apoio a Tarcísio de Freitas

Políticos do PL e do Podemos vão estar juntos, ao menos, na decisão de apoio ao governo do Estado. Os dois partidos participam da campanha à reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Convenção no domingo

O Podemos realizou convenção no domingo (2) e definiu mais cinco candidatos da região que vão disputar as eleições nos cargos de deputados estadual e federal, conforme o DS trouxe em seu site.





Representação

O Podemos tem, no Alto Tietê, a prefeita Priscila Gambale como uma das principais representantes da sigla na região, além do deputado federal Rodrigo Gambale, seu irmão.

Reunião do secretariado

Ela, inclusive, já participou de reuniões do secretariado do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo.



PL

Por parte do PL, o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o prefeito Pedro Ishi são os dois grandes representantes de Suzano e região no partido.



Eleição nas câmaras

No final do ano tem eleição da presidência na maioria das câmaras municipais e os bastidores políticos, após as eleições, vão se concentrar neste tema.



Regulamentos

Na região, cada câmara tem seu regulamento para definir os nomes dos novos presidentes e os representantes das mesas diretivas: vice, secretários e titulares das comissões permanentes.