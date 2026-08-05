LANCE LIVRE 05-08-2026

Lista de candidatos

A lista publicada com exclusividade pelo DS, dos 30 candidatos da região na disputa pelas eleições deste ano, na edição desta terça-feira (4), movimentou os bastidores políticos.



Nomes

A partir dos nomes e dos partidos é possível montar estratégias políticas, por parte dos políticos, para a disputa aos cargos de deputados estadual e federal.



O que chama atenção?

A lista dos nomes chama atenção quando se vê a quantidade de candidatos do PL. O partido lança neste ano o maior número possível.



De olho em 2028

É evidente também, conforme disse um analista político da região, que as candidaturas deste ano vão vislumbrar algo para 2028, nas eleições municipais.



Nas sete?

Nesta semana, o Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, garantiu ao Jornal Diário do Grande ABC, que pretende lançar candidatos a prefeito nas 7 cidades do ABC.



Nas dez?

Ainda não se sabe se essa tendência pode chegar ao Alto Tietê, sobretudo porque aqui são dez cidades e tem o PL como principal aliado. É esperar para ver!



Esquerda suzanense

Uma movimentação política começa a ganhar forma, já pensando em 2028, com a expectativa de se formar um candidato de esquerda para disputar as eleições municipais em Suzano.



Nas ruas

Segundo apurou a Coluna Lance-Livre, o nome já está sendo preparado para ganhar as ruas, bem antes de chegar 2028. Daqui a dois anos a disputa promete nas cidades da região com a expectativa de fortalecimento de alguns partidos.