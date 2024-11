LANCE LIVRE 05-11-2024

Acoris

A Associação de Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris) reelegeu Ademilson Alves como presidente pela 7ª vez. A votação aconteceu na quarta-feira (6) e a chapa do atual presidente foi eleita por unanimidade.



Aclamação

“A Chapa foi eleita por aclamação. De acordo com o estatuto, em caso de aclamação, se a chapa tiver um voto já é eleita. Dos presentes, aproximadamente 30 filiados, foi unanimidade”, disse Ademilson.



Dois anos

Cada mandato tem período de dois anos, ou seja, Ademilson será presidente da Acoris entre janeiro de 2025 e dezembro de 2026. Ele é presidente da associação desde janeiro de 2013.



Unanimidade

“Acredito que como houve a aprovação da unanimidade dos presentes, e por não ter sido apresentada outra chapa para concorrer ao cargo, entendemos que o trabalho desenvolvido até o momento de forma geral vem satisfazendo a todos”, finalizou Ademilson.



Distribuição de livros

A Estação Suzano da CPTM recebe nesta terça-feira (5) a ação de distribuição gratuita de 500 livros acadêmicos. Durante a atividade também haverá orientação sobre carreiras profissionais aos passageiros interessados.



10 e 19 horas

Entre 10 e 19 horas, a Universidade Unicesumar disponibilizará um estande na área livre da estação para entrega de títulos voltados à formação profissional nas áreas de Administração, Economia, Educação Física, Pedagogia, Enfermagem, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Logística, RH e TI.



Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção da cultura e bem-estar de seus passageiros.