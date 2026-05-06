LANCE LIVRE 06-05-2026

Priscila Gambale na Frente Nacional de Prefeitos
A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), participou, por meio virtual, da reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Ela debateu o tema “Desafios Municipais”.
Experiências administrativas
A prefeita falou e ouviu as experiências dos prefeitos de outras cidades no sentido de contribuir para melhorias das administrações municipais com mais atendimentos à população.
O que é a FNP?
Fundada em 1989, a FNP é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos em exercício dos seus mandatos. Reúne todas as capitais e os municípios com mais de 80 mil habitantes.
Tendência
Com tendência crescente, são 415 médias e grandes cidades, onde vivem 61% dos brasileiros e são produzidos 74% do Produto Interno Bruto (PIB) - dados de 2021 - do país. A entidade é organizada em diretoria executiva, vice-presidências temáticas, por faixa populacional, estaduais e um conselho fiscal.
Fim do mistério
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) colocou fim ao mistério e confirmou o deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), como pré-candidato ao Senado Federal. (O DS traz os detalhes na edição desta quarta-feira).
Composição
A partir de agora, a composição partidária, dentro do PL, se altera com a expectativa de os “votos estaduais” de André do Prado seguirem para candidatos a deputado do partido.