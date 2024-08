LANCE LIVRE 07-08-2027

Combate à desinformação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) e outras 11 associações e instituições relacionadas ao jornalismo profissional lançaram na sede do Tribunal, uma campanha para colaborar com o combate à desinformação durante o período eleitoral. A informação é do portal do TSE.



Lema

Com o lema “Jornalismo é confiável, fala nossa língua, protege da desinformação e fortalece a democracia”, a campanha usa a linguagem regional para engajar as eleitoras e os eleitores.



Playbooks

No mesmo dia, foram lançados dois playbooks desenvolvidos pela Aner e pela Secretaria de Comunicação do TSE (Secom/TSE) com informações sobre a instituição e o processo eleitoral. Um deles tem como público-alvo as eleitoras e os eleitores, enquanto o outro é destinado aos jornalistas.



Aplicativo mesário

Está disponível para download, no Google Play e na App Store, a nova versão do aplicativo Mesário, atualizado pela Justiça Eleitoral (JE) para treinar as pessoas que atuarão nas Eleições Municipais de 2024, marcadas para os dias 6 (1º turno) e 27 de outubro (eventual 2º turno).



Versão 2024

A versão 2024 traz nova identidade visual, facilitando a visualização dos tópicos, além de linguagem simplificada e fluxo mais dinâmico e ainda mais intuitivo do que a versão anterior, que se tornou um sucesso, uma vez que capacitou quase 1 milhão dos mais de 1,7 milhão de mesárias e mesários que atuaram nas Eleições de 2022.



Treinar e auxiliar

O aplicativo Mesário foi desenvolvido para treinar e auxiliar as mesárias e os mesários antes e durante as eleições. É possível acessar materiais complementares, acompanhar o progresso no treinamento, ver o histórico dos certificados e usar, no dia do pleito, listas de verificação para realizar conferências no início e no final da votação.