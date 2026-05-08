LANCE LIVRE 08-05-2026

Regiões do Estado de SP

O Alto Tietê não será a única região do Estado em que os pré-candidatos aos cargos de deputados estadual e federal vão buscar uma aproximação.



Interior

O interior de São Paulo será o destino.



Parabenizado

Pré-candidato ao Senado Federal, o deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), foi parabenizado por muitos políticos do Alto Tietê.



Conversa especial

Um em especial conversou longamente com ele: o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL).



O mesmo caminho político

A expectativa de André do Prado é de que Rodrigo Ashiuchi possa ser seu “substituto” na Alesp com transferência de votos.



Quem sabe!

E até quem sabe consiga trilhar a mesma história política: um dia ser o presidente da Assembleia Legislativa.



Vai se destacar

Na opinião de André do Prado, segundo apurou a coluna, no caso de uma vitória de Ashiuchi, existe grande possibilidade de o ex-prefeito de Suzano se destacar entre os parlamentares.



Governador em Suzano

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará em Suzano para inaugurar a Fatec e o Setor de Hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), mas também deve falar de política.



Responsável

Tarcísio foi o principal responsável pelo anúncio da pré-candidatura de André do Prado para o Senado Federal.