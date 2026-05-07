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Jornal Diário de Suzano - 07/05/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 07-05-2026

07 maio 2026 - 05h00Por editoracao

Campanha  Representatividade
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou, nesta terça-feira (5), a "Campanha Representatividade", que estimula a participação política de grupos historicamente sub-representados no Brasil: mulheres, negros e indígenas. A ação será veiculada nas emissoras de rádio e TV até 30 de julho. 
 
Disparidade 
A campanha busca mostrar a disparidade entre a realidade demográfica brasileira e o perfil atual dos ocupantes de cargos eletivos. 
 
Pluralidade 
As peças informam que a pluralidade é um pilar fundamental para o fortalecimento da democracia, a defesa de direitos específicos e a consolidação da identidade cultural do País. 
 
Câmeras  nos bairros
O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, anunciou que a Prefeitura deve instalar, em breve, um grande número de câmeras de monitoramento em bairros mais afastados do centro da cidade. A informação foi divulgada durante audiência pública realizada na Câmara de Suzano.
 
Questionamento
O anúncio foi feito após questionamento de um internauta, morador do Jardim Quaresmeira. A reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública do Legislativo, vereador Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse.
 
Emendas 
Balbino informou ainda que parte dos recursos para a compra das câmeras virá de emendas impositivas destinadas pelos vereadores ao Orçamento de 2026 para a pasta, totalizando R$ 492 mil. O município também fará investimentos.

 