LANCE LIVRE 07-05-2026

Campanha Representatividade
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou, nesta terça-feira (5), a "Campanha Representatividade", que estimula a participação política de grupos historicamente sub-representados no Brasil: mulheres, negros e indígenas. A ação será veiculada nas emissoras de rádio e TV até 30 de julho.
Disparidade
A campanha busca mostrar a disparidade entre a realidade demográfica brasileira e o perfil atual dos ocupantes de cargos eletivos.
Pluralidade
As peças informam que a pluralidade é um pilar fundamental para o fortalecimento da democracia, a defesa de direitos específicos e a consolidação da identidade cultural do País.
Câmeras nos bairros
O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, anunciou que a Prefeitura deve instalar, em breve, um grande número de câmeras de monitoramento em bairros mais afastados do centro da cidade. A informação foi divulgada durante audiência pública realizada na Câmara de Suzano.
Questionamento
O anúncio foi feito após questionamento de um internauta, morador do Jardim Quaresmeira. A reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública do Legislativo, vereador Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse.
Emendas
Balbino informou ainda que parte dos recursos para a compra das câmeras virá de emendas impositivas destinadas pelos vereadores ao Orçamento de 2026 para a pasta, totalizando R$ 492 mil. O município também fará investimentos.