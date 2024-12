LANCE LIVRE 10-12-2024

Empresa Suzano

fecha parceria com a Gerando Falcões

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, formalizou parceria com a Gerando Falcões, Organização Não Governamental (ONG) que atua em comunidades em situação de vulnerabilidade social do Brasil.



Ação

A ação é uma das frentes de atuação da Suzano para a manutenção, fortalecimento e ampliação do programa Asmara, que tem como objetivo incentivar o empreendedorismo feminino nas comunidades e periferias, por meio da revenda de roupas, capacitando mulheres a construir e expandir seus próprios negócios.



Investimento

Nos próximos três anos, a empresa irá investir R$ 3,3 milhões na iniciativa, com expectativa de impactar positivamente a vida de mais de 2 mil mulheres por ano, totalizando mais de 6 mil mulheres ao longo dos três anos de colaboração.

Campanha

Para fortalecer a parceria, a empresa realizou uma campanha interna de arrecadação de roupas, calçados, livros e brinquedos que serão destinadas para mulheres de comunidades atendidas pelo projeto no estado de São Paulo, uma delas localizadas no município de Poá (SP). A campanha da empresa envolveu os(as) colaboradores(as) que atuam nas fábricas localizadas em Suzano, Mogi das Cruzes, Jacareí e Limeira.





6ª edição do Festival das Lanternas

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) participou, no final de semana, da abertura da 6ª edição do Festival das Lanternas, no Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jimyoji. O evento se tornou tradicional em um dos prédios religiosos mais importantes da nossa cidade. Segundo o prefeito, o Tyoutin Matsuri e as demais festividades de Suzano representam a riqueza cultural dos povos, e a comunidade nipônica tem uma participação fundamental na história da cidade.