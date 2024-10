LANCE LIVRE 11-10-2024

Governador parabeniza Ishi

Em um vídeo, ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) parabenizou o prefeito eleito Pedro Ishi (PL), pela vitória em Suzano.







Apoio

Tarcísio aproveitou para falar do apoio, no segundo turno em São Paulo, para o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que disputa a reeleição na Capital.





Capital, Estado e Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi disse, no vídeo, que para a parceria com a Capital e Estado continuar, “será preciso reeleger Nunes”.





Agradecimento

Ashiuchi aproveitou para agradecer o governador pela parceria do Estado com Suzano.

Romaria em Suzano

Ao lado da esposa Larissa Ashiuchi, o prefeito Rodrigo Ashiuchi prestigiou, na noite desta quarta-feira (9), a preparação dos devotos de Nossa Senhora em direção à Aparecida.





Acompanhamento

“Fomos acompanhar a partida dos romeiros, organizada pelo querido amigo Jair, há 24 anos. Um momento de muita devoção, fé e parceria entre os suzanenses”, disse o prefeito.





Força e perseverança

O prefeito parabenizou romeiros “pela força e perseverança”. “Que essa caminhada seja abençoada e que Deus continue guiando vocês!”.





12 de outubro

As romarias pelas cidades do Alto Tietê acontecem perto da comemoração do 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil.