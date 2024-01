LANCE LIVRE 12-01-2024

Pavimentação

A Prefeitura de Suzano segue com o desafio de ampliar a pavimentação na cidade. Pelos últimos números, o município se aproxima de atingir a marca de 330 quilômetros de vias pavimentadas e revitalizadas em sete anos.



Condições de deslocamento

As obras de infraestrutura que foram implementadas pela administração neste período transformaram as condições de deslocamento em todas as regiões da cidade por meio de investimentos próprios e recursos do Estado e da União, segundo a Prefeitura.



Vistorias

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, disse que é uma grande satisfação poder promover avanços no sistema viário do município. “Nós acompanhamos pessoalmente o andamento e a finalização de cada obra porque sabemos o quanto faz diferença na vida das pessoas. O trabalho tem sido feito com muito cuidado nas etapas que antecedem os serviços, como a drenagem e as ações relacionadas à instalação e reforma de guias e sarjetas, assim como nas etapas que sucedem os serviços, que incluem intervenções ligadas à zeladoria e iluminação. Muitas obras foram feitas em todos os cantos da cidade para que pudéssemos proporcionar as melhorias que eram necessárias”, destacou Ashiuchi.



Ranking

Conforme o DS noticiou, Suzano segue bem em rankings estaduais e nacionais e deve participar de novos levantamentos. A cidade esteve, por exemplo, entre as melhores cidades do País no levantamento nacional “Ranking do Saneamento”, elaborado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria GO Associados.



13º

Em 2023, o município avançou uma posição, apresentando o 13º melhor saneamento do Brasil, se mantendo na liderança regional e único do Alto Tietê a configurar entre os 20 primeiros, estando à frente também de grandes capitais brasileiras.