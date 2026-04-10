LANCE LIVRE 10-04-2026

Simpósio de Direito Empresarial

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promove a primeira edição do Simpósio de Direito Empresarial no próximo dia 17 (sexta-feira), a partir das 10 horas, em sua sede (rua Baruel, 592 - Vila Adelina), com três palestrantes de renome para uma série de orientações e trocas de experiência com os participantes.



Inscrição gratuita

A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do formulário online disponibilizado pela entidade (bit.ly/OABSuzDirEmpresarial).



Palestrantes

Os palestrantes trarão importantes conceitos acerca da atuação da advocacia no meio empresarial, bem como os métodos para potencializar o lado empreendedor dos profissionais presentes.



Desembargador

O desembargador aposentado e especialista em Direito Empresarial, Henrique Calandra, trará um estudo sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) e suas características, explicando a evolução do órgão, o momento atual e disfunções do presente. Junto dele, o delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP), Regis Renzi, tratará o tema “Pessoa Jurídica do Advogado”, enquanto o contador Fernando Viana abordará uma fala sobre “Perdas, Danos e Lucros Cessante” ao tratar da perícia contábil em uma empresa.



Comissão

A presidente da comissão organizadora, Jakeline Campelo, afirmou que esta é uma oportunidade de ouro para os profissionais ampliarem seus conhecimentos na área.



Presidente

O presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, ressaltou que as ações para fortalecer a classe e potencializar a atuação dos profissionais é um compromisso essencial por parte da Ordem em Suzano. “Sempre buscamos o melhor para os inscritos nas mais variadas temáticas, afinal, uma classe bem preparada com especialistas em diversos nichos fortalece a advocacia local”.