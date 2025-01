LANCE LIVRE 12-01-2025

Servidor da Educação lança trilogia

No mês que antecede o reinício da rotina escolar, as crianças suzanenses terão mais um bom motivo para se reconectar com o universo da literatura e suas histórias, tendo em vista o lançamento de um nova obra escrita por um servidor da Secretaria Municipal de Educação, que está prevista para acontecer neste domingo (12/01), às 19 horas, pelo canal de youtube “rodrigosantosescritor” e pelo Instagram “@rodrigosantosescritor”.



Livro

O livro "Anicejara e o Resgate da Prisioneira" representa o desfecho de uma trilogia inspirada no folclore brasileiro, que conta as aventuras de um herói que lida com perdas e escolhas difíceis para amadurecer e conquistar seus objetivos, completando o ciclo de narrativas que começou com “Anicejara e a pedra do trovão” e “Anicejara e a Luz de Anhum”.



Autor

O autor é Rodrigo Moreira dos Santos, que trabalha na rede municipal desde 2006 e hoje atua no setor de suporte aos sistemas de Gestão Educacional. Foi ele quem fez a arquitetura do Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), uma ferramenta digital lançada em 2023 que é aplicada no início e no final do ano letivo, sendo efetuada com o auxílio de chromebooks. Estes disponibilizam provas em formatos on-line e off-line para monitorar o desenvolvimento das habilidades indicadas para alunos do 1º ao 5º ano, nas disciplinas de Português e Matemática.



Funções

Paralelamente às suas funções desenvolvidas neste e em outros sistemas da pasta, o autor usou sua criatividade para propor uma narrativa dinâmica e cheia de emoção, explorando temas universais como coragem, amizade e sacrifício. Por meio do livro, o quinto já publicado por ele, os leitores serão convidados para uma jornada final intensa e surpreendente, onde o protagonista descobrirá que, para vencer, terá que ir além dos limites que acreditava ser possível. Sua escrita busca resgatar o folclore nacional, conectando o leitor contemporâneo com narrativas míticas e reflexões profundas sobre a vida e o crescimento.