LANCE LIVRE 12-10-2024

Sucessão de votos

A sucessão de votos do prefeito Rodrigo Ashiuchi para Pedro Ishi, agora prefeito eleito de Suzano, tem sido destacada dentro do Partido Liberal no Estado e no País.





Superou Ashiuchi

Ashiuchi foi reeleito em 2020 com a maior votação da história de Suzano. E nas eleições deste ano, quando Ashiuchi fez o nome de Pedro Ishi como sucessor, os votos foram novamente superados. Ishi conseguiu 80,29% dos votos.



Destaque

A quantidade de votos destinados a Pedro Ishi tem sido vista como uma prova da força política de Ashiuchi dentro do PL e tem se destacado na Região Metropolitana, Estado e no País.



Luto

O tio do vereador e prefeito eleito de Suzano, Pedro Ishi (PL), faleceu, nesta sexta-feira (11), em Suzano. Ailton Yoshitaka Ishi, conhecido como "Taka", foi velado e sepultado nesta sexta-feira em Suzano.

Lamentou a morte

Em nota, Pedro Ishi lamentou profundamente a perda do tio que o criou desde pequeno, compartilhando uma mensagem emocionante.



‘Eterno Tio Taka’

"É com imensa tristeza que informo o falecimento do meu tio Ailton Yoshitaka Ishi, o nosso eterno Tio Taka. Ele sempre esteve presente em minha vida, acompanhando cada etapa da minha trajetória, junto com minha tia Dema. Sempre carinhoso, cuidou de nós e nos ensinou muitas lições valiosas. Tio, obrigado por tudo que fez por nossa família. Espero continuar te honrando e orgulhando aqui na terra. Nós te amamos para todo o sempre.”



‘Legado de cuidado e compromisso’

Ashiuchi, pelas redes sociais, destacou o legado que ‘Tio Taka’ deixou em Suzano. “Que sua memória seja sempre lembrada com carinho e respeito. A Larissa e eu deixamos nossas condolências ao Pedro, à Déborah Raffoul, e à toda família neste momento de luto”.