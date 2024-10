LANCE LIVRE 15-10-2024

Pedido de voto para Ricardo Nunes

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), postou vídeo em suas redes sociais pedindo para que familiares de suzanenses, que votam em São Paulo, escolham Ricardo Nunes (MDB).





Mensagem

“Com Ricardo Nunes São Paulo não para”, disse o prefeito pedindo votos para o atual gestor da Capital paulista. No vídeo, Nunes fez questão de enfatizar a importância da parceria com Suzano.



Seminário de Educação

Suzano recebe nos dias 22 e 23 de outubro (terça e quarta-feira) o “2° Seminário de Educação Inclusiva do Alto Tietê”.



Inscrições

As inscrições para o evento, que será realizado no Centro Universitário Piaget (Avenida Mogi das Cruzes, 1.001 - Parque Suzano), já estão abertas para estudantes, professores, especialistas e demais interessados por meio do link even3.com.br/ii-seminario-de-educacao-inclusiva-do-alto-tiete-500874.





Participação

A Prefeitura participará da atividade com sua equipe do Atendimento Educacional Especializado, da Secretaria Municipal de Educação, e ainda disponibilizará intérpretes para deficientes auditivos com a Língua Brasileira de Sinais (Libras).





Iniciativa

A iniciativa foi idealizada pelo Instituto Árion de Equoterapia e Desenvolvimento Humano, que exibirá algumas palestras on-line, conforme identificação no cronograma. O link será enviado aos inscritos.





Programação

A programação começa pouco depois das 8 horas e se encerra por volta das 22 horas nos dois dias.