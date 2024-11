LANCE LIVRE 15-11-2024

Atentado em Brasília

O atentado terrorista em Brasília na noite de quarta-feira tem repercutido no País. E não é diferente no Alto Tietê.



Boigues

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues, compartilhou vídeo do momento do atentado e se mostrou preocupado com a situação. “Inacreditável”, afirmou ele. Os demais prefeitos não compartilharam nenhuma mensagem até o fechamento da edição.



Câmara aprova itens

Na sessão ordinária de onquarta-feira (13), os vereadores de Suzano aprovaram quatro itens. Foi mantido o veto dado pelo Executivo ao projeto de lei, de autoria do vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, que trata sobre o Programa Auxílio Protetor, que define os parâmetros para acolhimento e hospedagem de animais no município. De autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, foi aprovada a moção de aplauso ao líder operacional da empresa Zigurate Construção. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), receberá a Medalha Suzano Brandão. A iniciativa é de autoria do parlamentar Rogerio Castilho (PSB).



Cidadão Suzanense

O jornalista e editor do jornal Diário de Suzano, Edgar Leite, receberá o Título de Cidadão Suzanense. O vereador Pedro Ishi (PL) é o autor deste projeto.



Audiência

A Câmara de Suzano terá na segunda-feira (18), às 17 horas, uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Esporte e Lazer. O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/.



Acompanhe

A audiência é aberta ao público, que pode acompanhar a reunião da Casa de Leis (rua dos Três Poderes,65, Jardim Paulista). Também é possível assistir aos trabalhos do Plenário de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).