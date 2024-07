LANCE LIVRE 16-07-2024

Política em Itaquá

Uma grande convenção dos partidos que apoiam a pré-candidatura de Boigues em Itaquá acontece sábado.



Local

O evento está marcado para este sábado, às 18 horas, no Ginásio Municipal.



13 partidos

Estão apoiando a pré-candidatura de Boigues, 13 partidos: PL, Avante, MDB, Democracia Cristã, PSD, Progressistas, PMN, PSDB, PSB, União Brasil, Republicanos, Cidadania e PMB.



Mogi

A pré-candidata a prefeita de Mogi das Cruzes pelo PL, Mara Bertaiolli, e seu pré-candidato a vice, Téo Cusatis (PSD), lançaram a plataforma "Fala Aí, Mogi", para receberem demandas da população e, com elas, elaborar o plano de governo para a cidade. Para participar, o cidadão deve acessar o site falaimogi.com.br e enviar sua sugestão.



Ferramenta de participação

“O ‘Fala Aí, Mogi’ é uma importante ferramenta de participação e que está aliada a uma proposta de gestão moderna e democrática. Vamos construir juntos o nosso plano de governo - nós e a população. Essa é uma oportunidade que o mogiano tem para participar com a gente e fazer de Mogi mais inclusiva e humanizada", pontua a pré-candidata.



OAB de Suzano

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Direitos Humanos, prepara um mutirão de retificação de nome para o dia 3 de agosto (sábado), às 14 horas, na sede da entidade (rua Baruel, 592 - centro). A iniciativa gratuita é voltada à orientação de pessoas trans e não-binárias que desejam a alteração do nome e gênero na documentação.



Trans’formando Suzano

Nomeada “Trans’formando Suzano”, a atividade está em sua segunda edição e conta com a parceria da Frente LGBTQIA+ de Suzano, da Comissão de Assistência Judiciária e do Centro Universitário Unipiaget, além da participação de diferentes movimentos e coletivos.