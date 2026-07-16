LANCE LIVRE 16-07-2026

Saneamento

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), destacou em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (15), os investimentos em saneamento básico no município, com foco nas obras em andamento na região da Senhora Aparecida I. Segundo ele, as intervenções vão ampliar o abastecimento de água de qualidade e a rede de coleta de esgoto, refletindo diretamente na qualidade de vida da população.





Reconhecimento

Na publicação, Ishi também fez questão de agradecer ao ex-prefeito da cidade, Rodrigo Ashiuchi (PL), afirmando que os avanços são resultado de um trabalho construído "com planejamento e continuidade". O atual chefe do Executivo destacou que o antecessor buscou investimentos importantes para ampliar o saneamento em Suzano.





Parceria

O prefeito ainda estendeu os agradecimentos ao governador Tarcísio de Freitas e à Sabesp pelos investimentos destinados ao município. Para Ishi, a parceria entre Estado, companhia de saneamento e Prefeitura tem permitido que obras avancem em diferentes regiões da cidade.





Alerta

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), utilizou as redes sociais para alertar a população sobre um perfil falso criado utilizando seu nome e sua foto. De acordo com ela, a conta estaria adicionando pessoas e, em alguns casos, solicitando dinheiro em nome da prefeita.





Golpe

No vídeo, Priscila afirmou que as providências necessárias já foram tomadas e reforçou que a população deve conferir se está seguindo apenas seus perfis oficiais.

Ela também pediu que os moradores compartilhem o alerta para evitar que mais pessoas sejam vítimas da tentativa de golpe.