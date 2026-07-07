LANCE LIVRE 07-07-2026

Encontro de lideranças

Um encontro de lideranças, em Salesópolis, reuniu o prefeito Pedro Ishi (PL), o deputado federal Marcio Alvino e o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.



Presidente do PL de Salesópolis

O evento foi promovido pelo presidente do PL de Salesópolis, Vanderlon Gomes, e serviu para fortalecer o diálogo, compartilhar experiências e discutir o desenvolvimento da cidade.



Mais lideranças

Também estiveram presentes o prefeito de Guararema, José Luiz Eroles Freire, o Zé, o vice-prefeito de Biritiba Mirim, Toshi Omura, vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos e diversas lideranças, em um encontro que reuniu mais de 200 participantes.



Saulo Souza e Neymar

Dentre os políticos que acompanharam a eliminação do Brasil contra a Noruega, o prefeito de Poá, Saulo Souza (Progressistas) fez postagem com o título “O fim de um ciclo”.



Foto com coroa dourada

O que chamou atenção também foi uma foto de Neymar (veja abaixo) cobrindo o rosto com a camisa da seleção, com uma luz o iluminando e uma coroa dourada no gramado.



Sonho do hexa

“O sonho do hexa foi adiado mais uma vez, e o Brasil volta para casa com a dor da eliminação, mas também com a certeza de que nenhuma geração se resume a um único resultado. Muito obrigado, Neymar, por ter carregado o peso de uma nação durante tantos anos. Que uma nova geração se levante, inspirada pelo talento, pela coragem e pelo amor à camisa”, disse o prefeito na postagem.