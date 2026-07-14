LANCE LIVRE 14-07-2026

Pré-candidata

A vereadora mais votada de Mogi das Cruzes, Maria Luiza Fernandes, a Malu Fernandes (PL), realizará um evento para lançar sua pré-campanha à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).



Evento reunirá autoridades

No convite ela informa que o evento marcará o início de uma nova etapa de sua trajetória política. “Reunindo lideranças, autoridades, apoiadores e convidados para apresentar os propósitos, as bandeiras e o projeto que pretende levar à Assembleia”.





Quinta-feira

O encontro acontece nesta quinta-feira (16), às 19 horas, no Haha House Comedy, localizado na rua Doutor Ricardo Vilela, 1416, Jardim Esplanada, Mogi das Cruzes. Nas redes sociais, a vereadora anunciou o evento e ressaltou que “A chave para um futuro melhor está mais perto do que você imagina”.



Vereadora mais jovem da cidade

Malu Ferandes, é a vereadora mais jovem e mais votada da história de Mogi das Cruzes. Com 25 anos, ela é mestre em Gestão e Políticas Públicas e foi reeleita com mais de 5 mil votos para o seu mandato. Ela também foi a primeira mulher a assumir a 1ª vice-presidência da Câmara de Mogi.



6 anos no cargo

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Malu relembra seus últimos 6 anos como vereadora da cidade. “Nem tudo que gera impacto precisa chamar atenção”.



Mudanças

“Ao longo desses anos, aprendi que as maiores mudanças acontecem quando existe compromisso, preparo e disposição para fazer o trabalho acontecer, mesmo sem reconhecimento imediato. No fim, é isso que deixa um legado”, comentou.