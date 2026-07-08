LANCE LIVRE 08-07-2026

Cintia Chagas

A Câmara de Arujá celebrou, na noite desta quinta-feira (3), os três anos de atividades da Escola do Legislativo com a palestra da escritora, professora e comunicadora Cíntia Chagas, um dos maiores fenômenos da comunicação no Brasil.



Ferramentas de Comunicação

Ao longo da noite, Cíntia compartilhou ferramentas práticas de comunicação verbal e não verbal, postura, posicionamento profissional e construção de autoridade, mostrando como esses elementos influenciam o sucesso na carreira e o engajamento nas redes sociais.

Câmara de Mogi aprova convênio

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou projeto confirmando convênio entre o Governo do Estado de São Paulo e o município. A proposta, de autoria da prefeita Mara Bertaiolli (PL), permite a transferência de R$ 15 milhões por parte do Governo Estadual para pavimentação e drenagem pluvial no bairro Parque São Martinho.





Contrapartida

O texto prevê ainda que o município aporte contrapartida de R$ 8,6 milhões. Com essa contribuição municipal, o investimento total para as obras de pavimentação e drenagem no Parque São Martinho atingirá a marca de R$ 23,6 milhões.



Autorização

A aprovação do projeto também autoriza o Poder Executivo a adotar todas as providências necessárias para a execução do convênio. “Isso inclui a permissão para firmar termos aditivos, abrir créditos adicionais e atualizar as metas físicas e financeiras nas leis orçamentárias”.