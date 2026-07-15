LANCE LIVRE 15-07-2026

Eleição

A Justiça Eleitoral começou a convocar os mesários para as eleições de outubro. As pessoas que vão atuar vão receber uma carta de convocação com a função, a seção eleitoral em que o trabalho será realizado e informações sobre o treinamento.





Estimativa

No Alto Tietê, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) estima que 14,8 mil mesários atuarão nas cidades da região. Em Suzano, a previsão é de 2.868 eleitoralistas. Os dados são apurados de acordo com a última eleição.





Convocação

Quem for covocado por e-mail, deve confirmar sua participação na área do colaborador no Site do TRE-SP ou pelo sistema com as credenciais da plataforma Gov.br. A consulta também está disponível no Autoatendimento Eleitoral, na aba Mesária/Mesário. No mesmo espaço, é possível acessar o Portal do Mesário, atualizar dados cadastrais, verificar o local de trabalho, acompanhar o cronograma de treinamentos e emitir a carta de convocação, além de obter a declaração de dispensa profissional após a realização do pleito.





Função eleitoral

A função eleitoral concede dois dias de folga para cada dia trabalhado e para cada ciclo de treinamento concluído. Os mesários recebem auxílio-alimentação (R$ 65 por dia). Além disso, o serviço conta como critério de desempate em concursos públicos e pode ser validado como atividade complementar no ensino superior.





Eleitoralista

O cadastro para mesário voluntário é permanente e os interessados em colaborar podem se inscrever preenchendo o formulário no site do TRE-SP, pelo aplicativo e-Título ou diretamente no cartório eleitoral. A legislação permite que qualquer cidadão maior de 18 anos que esteja em dia com a Justiça Eleitoral exerça a função.