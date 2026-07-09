LANCE LIVRE 09-07-2026

Cônsul-geral do Japão na Festa da Cerejeira

A 39ª Festa da Cerejeira, promovida pela Associação Cultural Suzanense - Bunkyo Suzano, reuniu mais de 35 mil visitantes e trouxe também a cônsul-geral do Japão no Brasil, Yoriko Suzuki, para o evento.









Edição de sucesso

A festa foi realizada durante o último fim de semana (04 e 05/07), consolidando mais uma edição de sucesso de um dos principais eventos da cultura japonesa no Alto Tietê.



Prefeito e outras autoridades

Entre os presentes estavam o prefeito Pedro Ishi; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Ishi; o vice-prefeito Said Raful; a cônsul-geral do Japão no Brasil, Yoriko Suzuki; o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi; os diretores do Bunkyo Larissa Ashiuchi, Paulo Pavione e André Chiang; o presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama; o vereador Adilson Horse; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; o controlador-geral César Braga; a conselheira seccional da OAB/SP Patrícia Braga; e o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Cristiano Homan.





Presidente do Bunkyo

O presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, destacou que o sucesso da festa foi resultado do trabalho coletivo desenvolvido ao longo dos últimos meses. “Receber mais de 35 mil pessoas é motivo de muita alegria e demonstra a importância da Festa da Cerejeira para Suzano e toda a região”, disse.