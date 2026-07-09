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Jornal Diário de Suzano - 09/07/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 09-07-2026

09 julho 2026 - 05h00Por editoracao

Cônsul-geral do  Japão na Festa  da Cerejeira
A 39ª Festa da Cerejeira, promovida pela Associação Cultural Suzanense - Bunkyo Suzano, reuniu mais de 35 mil visitantes e trouxe também a cônsul-geral do Japão no Brasil, Yoriko Suzuki, para o evento.
 
 
  
 
Edição de  sucesso 
A festa foi realizada durante o último fim de semana (04 e 05/07), consolidando mais uma edição de sucesso de um dos principais eventos da cultura japonesa no Alto Tietê.


Prefeito e outras autoridades 
Entre os presentes estavam o prefeito Pedro Ishi; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Ishi; o vice-prefeito Said Raful; a cônsul-geral do Japão no Brasil, Yoriko Suzuki; o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi; os diretores do Bunkyo Larissa Ashiuchi, Paulo Pavione e André Chiang; o presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama; o vereador Adilson Horse; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; o controlador-geral César Braga; a conselheira seccional da OAB/SP Patrícia Braga; e o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Cristiano Homan.
 
 
Presidente  do Bunkyo 
O presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, destacou que o sucesso da festa foi resultado do trabalho coletivo desenvolvido ao longo dos últimos meses. “Receber mais de 35 mil pessoas é motivo de muita alegria e demonstra a importância da Festa da Cerejeira para Suzano e toda a região”, disse.

 