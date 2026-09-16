LANCE LIVRE 16-09-2026

OAB realiza cerimônia de entrega de carteiras
A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promove nova cerimônia de entrega de carteiras profissionais aos novos advogados nesta quinta-feira (17/09), às 16 horas.
Evento
O evento, aberto ao público, ocorrerá na sede da entidade (rua Baruel, 592 - Vila Adelina) e contemplará dez novos inscritos.
Tradicional solenidade
A tradicional solenidade que oficializa a entrada de novos profissionais à Ordem será conduzida pelo presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, tendo como foco a introdução dos recém-aprovados no Exame da OAB à classe, contando ainda com a presença de demais figuras da diretoria e de presidentes de comissão para recepcionar os advogados que passam a compor os quadros da subseção.
Aplicativo Pardal
O Pardal, aplicativo da Justiça Eleitoral para registro de propaganda irregular, já recebeu mais de 4.360 denúncias no estado de São Paulo em menos de um mês de funcionamento.
18%
O número representa 18% do total do país (cerca de 24,1 mil ocorrências). De acordo com estatísticas da página Pardal Web, compiladas até a tarde desta segunda (14), as denúncias vêm de 258 diferentes municípios do estado.
Irregularidades
As irregularidades mais denunciadas estão relacionadas aos cargos de deputado federal (2.008) e deputado estadual (1.814). O Pardal está no ar desde 16 de agosto, quando teve início a campanha das Eleições 2026.