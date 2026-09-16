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Jornal Diário de Suzano - 16/09/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 16-09-2026

16 setembro 2026 - 05h00Por editoracao

OAB realiza  cerimônia de  entrega de  carteiras 
A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promove nova cerimônia de entrega de carteiras profissionais aos novos advogados nesta quinta-feira (17/09), às 16 horas.
 
Evento 
O evento, aberto ao público, ocorrerá na sede da entidade (rua Baruel, 592 - Vila Adelina) e contemplará dez novos inscritos.
 
Tradicional  solenidade 
A tradicional solenidade que oficializa a entrada de novos profissionais à Ordem será conduzida pelo presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, tendo como foco a introdução dos recém-aprovados no Exame da OAB à classe, contando ainda com a presença de demais figuras da diretoria e de presidentes de comissão para recepcionar os advogados que passam a compor os quadros da subseção. 
 
Aplicativo Pardal
O Pardal, aplicativo da Justiça Eleitoral para registro de propaganda irregular, já recebeu mais de 4.360 denúncias no estado de São Paulo em menos de um mês de funcionamento. 
 
18%
O número representa 18% do total do país (cerca de 24,1 mil ocorrências). De acordo com estatísticas da página Pardal Web, compiladas até a tarde desta segunda (14), as denúncias vêm de 258 diferentes municípios do estado. 
 
Irregularidades
As irregularidades mais denunciadas estão relacionadas aos cargos de deputado federal (2.008) e deputado estadual (1.814). O Pardal está no ar desde 16 de agosto, quando teve início a campanha das Eleições 2026.