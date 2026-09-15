LANCE LIVRE 15-09-2026

20 dias

A 20 dias do 1º turno das Eleições 2026, os eleitores podem consultar informações oficiais e detalhadas sobre candidatos, partidos, prestação de contas e outros dados das eleições em ferramentas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.



Principais canais

Entre os principais canais, estão o DivulgaCandContas, o Portal de Dados Abertos do TSE e a página de Estatísticas Eleitorais.



Plataforma

Cada plataforma reúne diferentes tipos de conteúdo e oferece recursos específicos de consulta.



Canais

Os canais podem ser utilizados pela sociedade em geral, bem como por profissionais de imprensa, pesquisadores, partidos políticos e pessoas candidatas que precisam consultar, analisar ou divulgar informações sobre as eleições.

Divulga CandContas

O DivulgaCandContas permite consultar informações detalhadas sobre candidatas e candidatos, partidos políticos e contas eleitorais.



Pesquisa

A pesquisa pode ser feita por cargo, estado e município. Entre os dados disponíveis, estão nome, número, partido ou federação, situação do registro, declaração de bens e propostas de governo, quando aplicável.



Informações

A plataforma também reúne informações sobre a arrecadação e os gastos de campanha, permitindo acompanhar receitas e despesas declaradas à Justiça Eleitoral, com atualizações a cada hora.



Dados abertos

O Portal de Dados Abertos do TSE reúne dados brutos das eleições e concretiza as diretrizes estabelecidas na Política de Dados Abertos.