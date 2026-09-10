LANCE LIVRE 10-09-2026

Pesquisa para o Senado

A disputa para o Senado Federal está acirrada em São Paulo. A ex-ministra Marina Silva (Rede) e o deputado federal Guilherme Derrite (PP) têm 14% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8. As informações são do Jornal O Estado de S.Paulo.



Tecnicamente empatados

Ambos estão tecnicamente empatados com a também ex-ministra Simone Tebet (PSB), com 12%. Os percentuais são relativos aos votos totais, que somam as respostas do primeiro e do segundo voto.





André do Prado

Em seguida, aparecem o presidente da Alesp, André do Prado (PL), com 7%, e o deputado federal Ricardo Salles (Novo), que marcou 3%. Indecisos são 26% e brancos, nulos e quem não vai votar, 19%.



Rodada anterior

Na rodada anterior, divulgada no dia 25 de agosto, Derrite e Marina tinham 12%, Tebet, 11%, André do Prado, 7%, e Salles, 4%.





1%

Outros cinco candidatos marcaram 1% cada: Geraldo Rufino (Podemos), Soninha Francine (Cidadania), Maíra de Souza (UP), Dra. Eliana Ferreira (PSTU) e Guto Schiavetto (Missão).





Não pontuaram

Márcio Alves (UP), William Teixeira (Agir), Weller Gonçalves (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO) e Petter Maahs (PCB) não pontuaram.





1,8 mil entrevistados

A Quaest entrevistou 1.800 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00959/2026. A pesquisa foi contratada pelo grupo Globo.