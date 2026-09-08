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Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 08-09-2026

08 setembro 2026 - 05h00Por editoracao

Governador fala ao DS 
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu falar ao DS, durante o lançamento da campanha a deputado estadual do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), no dia 28, deixando claro duas grandes expectativas. 
 
Substituto de  André do Prado 
A primeira de que Ashiuchi será um grande substituto de André do Prado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). “Com toda certeza”, afirmou ao DS. A segunda de que André do Prado será senador por São Paulo. 
 
 
Após término do evento 
Tarcísio foi questionado pelo DS, logo após o término do evento, e deu entrevista na descida do palanque montado para autoridades. 
 
Quantidade de pessoas 
Chamou a atenção do governador a quantidade de pessoas acompanhando o evento, cerca de 15 mil no cálculodos organizadores, e ainda a “mutidão” que ficou para fora do salão principal acompanhando o evento em telão.
 
Acompanhado 
Tarcísio chegou acompanhado do prefeito Ricardo Nunes, André do Prado, Guilherme Derrite, e Rodrigo Ashiuchi.
 
Bunkyo
Demorou para atravessar todo o lado de fora do Bunkyo, por causa da quantidade de pessoas que queriam falar com ele, até chegar ao palco principal.
 
Voltar a Suzano
Existe uma grande expectativa de o governador retornar a Suzano na reta final da campanha às eleições. Essa possibilidade foi demonstrada por conta da boa recepção que teve na cidade.