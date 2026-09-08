LANCE LIVRE 08-09-2026

Governador fala ao DS
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu falar ao DS, durante o lançamento da campanha a deputado estadual do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), no dia 28, deixando claro duas grandes expectativas.
Substituto de André do Prado
A primeira de que Ashiuchi será um grande substituto de André do Prado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). “Com toda certeza”, afirmou ao DS. A segunda de que André do Prado será senador por São Paulo.
Após término do evento
Tarcísio foi questionado pelo DS, logo após o término do evento, e deu entrevista na descida do palanque montado para autoridades.
Quantidade de pessoas
Chamou a atenção do governador a quantidade de pessoas acompanhando o evento, cerca de 15 mil no cálculodos organizadores, e ainda a “mutidão” que ficou para fora do salão principal acompanhando o evento em telão.
Acompanhado
Tarcísio chegou acompanhado do prefeito Ricardo Nunes, André do Prado, Guilherme Derrite, e Rodrigo Ashiuchi.
Bunkyo
Demorou para atravessar todo o lado de fora do Bunkyo, por causa da quantidade de pessoas que queriam falar com ele, até chegar ao palco principal.
Voltar a Suzano
Existe uma grande expectativa de o governador retornar a Suzano na reta final da campanha às eleições. Essa possibilidade foi demonstrada por conta da boa recepção que teve na cidade.