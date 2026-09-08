LANCE LIVRE 08-09-2026

Governador fala ao DS

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu falar ao DS, durante o lançamento da campanha a deputado estadual do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), no dia 28, deixando claro duas grandes expectativas.



Substituto de André do Prado

A primeira de que Ashiuchi será um grande substituto de André do Prado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). “Com toda certeza”, afirmou ao DS. A segunda de que André do Prado será senador por São Paulo.





Após término do evento

Tarcísio foi questionado pelo DS, logo após o término do evento, e deu entrevista na descida do palanque montado para autoridades.



Quantidade de pessoas

Chamou a atenção do governador a quantidade de pessoas acompanhando o evento, cerca de 15 mil no cálculodos organizadores, e ainda a “mutidão” que ficou para fora do salão principal acompanhando o evento em telão.



Acompanhado

Tarcísio chegou acompanhado do prefeito Ricardo Nunes, André do Prado, Guilherme Derrite, e Rodrigo Ashiuchi.



Bunkyo

Demorou para atravessar todo o lado de fora do Bunkyo, por causa da quantidade de pessoas que queriam falar com ele, até chegar ao palco principal.



Voltar a Suzano

Existe uma grande expectativa de o governador retornar a Suzano na reta final da campanha às eleições. Essa possibilidade foi demonstrada por conta da boa recepção que teve na cidade.