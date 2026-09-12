Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 12 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 12-09-2026

12 setembro 2026 - 05h00Por editoracao
DIVULGAÇÃO

Priscila reúne secretariado 
A prefeita Priscila Gambale (Podemos) se reuniu com seu secretariado na manhã desta sexta-feira (11) no gabinete da Prefeitura. Segundo ela, foi um momento de diálogo, alinhamento e planejamento. 
 
Avaliação de ações 
Nas redes sociais, a prefeita afirmou que foi um encontro para avaliar ações, discutir os próximos passos e fortalecer o trabalho conjunto entre as secretarias. “Sempre com um objetivo em comum: continuar avançando e construindo uma Ferraz de Vasconcelos cada vez melhor”, disse.
 
Centro de Fisioterapia 
A prefeita também fez visita aos Centro de Fisioterapia do Cidade Kemel, uma das 14 obras que estavam paradas em Ferraz e foi tirada do papel, lembrou Priscila. 
 
2024
“Em 2024, entregamos esse equipamento para a população. Hoje, ele faz parte da rotina de muitas famílias, ajudando pessoas a recuperar movimentos, aliviar dores, retomar a autonomia e ter mais qualidade de vida”, afirmou.
 
O deputado dos municípios
O candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi (PL) já elegeu suas principais bandeiras de mandato. Ele quer ser “o deputado dos municípios” para ouvir e atender a demanda das cidades.
 
Ajuda 
“É isso que vou defender na assembleia: tudo o que for preciso para ajudar os municípios e garantir uma vida melhor para a nossa população”, disse.