LANCE LIVRE 12-09-2026

Priscila reúne secretariado
A prefeita Priscila Gambale (Podemos) se reuniu com seu secretariado na manhã desta sexta-feira (11) no gabinete da Prefeitura. Segundo ela, foi um momento de diálogo, alinhamento e planejamento.
Avaliação de ações
Nas redes sociais, a prefeita afirmou que foi um encontro para avaliar ações, discutir os próximos passos e fortalecer o trabalho conjunto entre as secretarias. “Sempre com um objetivo em comum: continuar avançando e construindo uma Ferraz de Vasconcelos cada vez melhor”, disse.
Centro de Fisioterapia
A prefeita também fez visita aos Centro de Fisioterapia do Cidade Kemel, uma das 14 obras que estavam paradas em Ferraz e foi tirada do papel, lembrou Priscila.
2024
“Em 2024, entregamos esse equipamento para a população. Hoje, ele faz parte da rotina de muitas famílias, ajudando pessoas a recuperar movimentos, aliviar dores, retomar a autonomia e ter mais qualidade de vida”, afirmou.
O deputado dos municípios
O candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi (PL) já elegeu suas principais bandeiras de mandato. Ele quer ser “o deputado dos municípios” para ouvir e atender a demanda das cidades.
Ajuda
“É isso que vou defender na assembleia: tudo o que for preciso para ajudar os municípios e garantir uma vida melhor para a nossa população”, disse.