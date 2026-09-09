LANCE LIVRE 09-09-2026

Trend dos Anos 80
A ‘Trend dos Anos 80’ pegou de cheio a classe política do Alto Tietê.
Brincadeira nas redes sociais
Trata-se de uma brincadeira nas redes sociais que usa inteligência artificial para transformar fotos atuais de pessoas em retratos com o visual completo da década de 1980.
Larissa e Rodrigo
A ex-primeira-dama e presidente do PL de Suzano, Larissa Ashiuchi, postou uma foto da trend ao lado do marido, o ex-prefeito de Suzano e candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi (veja foto acima). “Oi, gente! E aí, gostaram? Confesso que bateu até uma saudade desse tempo! Cabelos volumosos, cores marcantes e muito estilo!?”, disse Larissa.
Pedro Ishi e Débora
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, também fez postagem da trend dos ‘Anos 80’. “Família Ishi voltou aos anos 80” é o título.
Com a família
“Entrei na trend e, claro, levei a família comigo! Eu, Déborah, Mateus, Rafinha e Lívia fomos parar direto nos anos 80”.
Cabelão e roupas de época
Na foto, Pedro Ishi aparece de cabelão e roupas da época. “...E aquele jeitão de foto antiga de família que parece ter saído do fundo do álbum. E aí, será que a família Ishi combinou com os anos 80?”, disse na postagem.