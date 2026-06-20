LANCE LIVRE 20-06-2026

Ex-vereador Israel Lacerda declara apoio a Rodrigo Ashiuchi

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Suzano, Israel Lacerda, declarou na noite desta quinta-feira (18), apoio à pré-candidatura de Rodrigo Ashiuchi ao cargo de deputado estadual.



Suzano mais organizada

"Sempre defendi uma Suzano mais organizada e próspera. Seria contraditório da minha parte não reconhecer o notável desenvolvimento que a nossa cidade vive hoje", disse Lacerda.

Reunião ‘leve e informal’

Segundo ele, em uma reunião "leve e informal" com o pré-candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi, ao lado do secretário de Governo Alex Santos, decidiu oficializar apoio. "Eu quero que Suzano continue nesse caminho de progresso, e o Rodrigo Ashiuchi é o nome certo para representar nossa cidade na Assembleia Legislativa", acrescentou.





Trajetória política

"Minha trajetória política em Suzano sempre foi pautada pelo amor à nossa cidade e o desejo de vê-la crescer de forma organizada. Hoje, ao ver o desenvolvimento e o progresso estampados em cada canto de Suzano, me sinto no dever de apoiar quem trabalha por essa transformação", acrescentou Israel Lacerda, em postagem nas redes sociais.