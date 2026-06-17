LANCE LIVRE 17-06-2026

Clau Camargo e a Copa de 2018

A pré-candidata a deputada estadual e primeira-dama de Arujá, Clau Camargo, postou uma lembrança em suas redes sociais sobre a Copa do Mundo de 2018. Com o rosto pintado de verde e amarelo ela apareceu na transmissão da TV Globo, na torcida, em um jogo da seleção em que o atacante Neymar marcava um gol.



Lembranças

“Tem lembranças que ficam para sempre. Essa é de 2018, vivendo de perto uma das emoções mais bonitas que o futebol proporciona.Comemorar um gol do Brasil em uma Copa do Mundo”, disse a primeira-dama.





‘O amor está no ar’

Em Poá, a primeira-dama Flávia Souza fez postagem no Instagram com declaração ao prefeito Saulo Souza. “A minha escolha todos os dias”, afirma a legenda, em que aparece com vestido de noiva e o prefeito com terno azul, bem alinhado.



Inteirada com as ações de governo

Flávia já esteve ao vivo no ‘DS Entrevista’ e mostrou muito bem inteirada com as realizações e projetos de Poá da atual gestão Saulo Souza.



Gambale recebe

comitiva de Ferraz na Câmara

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) recebeu um grupo de vereadores, da base de sustentação da prefeita Priscila Gambale, na Câmara dos Deputados, em Brasília. “Hoje tive a honra de usar o plenário para agradecer e reconhecer o trabalho dos vereadores de Ferraz”, disse o deputado. Os parlamentares estiveram no plenário. A comitiva foi formada pelos vereadores Hodirlei Martins Pereira, o Mineiro; Marcos Antonio Castello, o Ratinho; Eliel de Souza, o Eliel Fox; Valter Costa Fernandes, o Valtinho do Som, e Ananias Coelho Neto, o Neto do Cambiri