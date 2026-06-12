Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 12 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 12-06-2026

12 junho 2026 - 05h00Por editoracao

Ashiuchi se encontra com  ‘Lula do Bem’ 

O ex-prefeito de Suzano e ex-secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, se encontrou com um sósia do presidente Lula, em evento no interior de São Paulo. O vereador Dr. Célio ‘Lula do Bem’, de Jaboticabal (SP) concorre a deputado federal pelo Estado de São Paulo. Ele é médico cardiologista há mais de 40 anos.

 

Duas outras  

cidades 

Além de Jaboticabal, Ashiuchi esteve em Araraquara e Ribeirão Bonito. “Ao longo do dia, conheci projetos sociais, visitei empresas e dialoguei com lideranças”, disse.

 

Empolgação, em Ferraz, para a Copa do Mundo

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), está confiante na seleção brasileira, nesta Copa do Mundo, e, pelas redes sociais, convidou a população para acompanhar a “grande festa” que a Prefeitura preparou.

 

 

Telão de 40m²

No dia 13 de junho, os moradores de Ferraz poderão acompanhar Brasil x Marrocos em um telão de 40m² no Centro de Convenções. 

 

Show e Feira Gastronômica 

No mesmo local haverá o show do Grupo Jeito Mania, uma Feira Gastronômica, espaço para troca de figurinhas e brinquedos infláveis para as crianças. A expectativa é positiva para grande número de torcedores.