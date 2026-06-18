LANCE LIVRE 18-06-2026

Bertaiolli é relator das contas de Tarcísio de Freitas
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marco Aurélio Bertaiolli, ex-prefeito de Mogi e ex-deputado federal, é o relator da análise das contas de 2025 do governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos).
Apreciação
A apreciação das contas do governador é feita no TCE-SP, em sessão extraordináriana sede do tribunal, no Centro de São Paulo.
Câmara de Mogi inclui corrida feminina no calendário oficial
Os vereadores de Mogi das Cruzes aprovaram, nesta terça-feira (16), em sessão ordinária, o projeto de autoria do vereador Marcos Furlan (Pode) que visa instituir e incluir a "Corrida EuSouUmaDiva" no Calendário Oficial de Eventos do Município. O evento será realizado anualmente no mês de dezembro.
Saúde e bem-estar
O projeto destaca a importância da corrida como um evento esportivo feminino que promove saúde, bem-estar, inclusão social e valorização da mulher.
Capacidade de mobilização
"A Corrida EuSouUmaDiva é reconhecida por sua capacidade de mobilizar centenas de mulheres, incentivar a prática esportiva, fortalecer a autoestima feminina e criar uma rede de apoio e pertencimento por meio do esporte", ressaltou o parlamentar na justificativa do documento.
Economia local
Além dos benefícios diretos à saúde da população feminina, a matéria aprovada também aponta que o evento movimenta a economia local.