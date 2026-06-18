Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 18 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 18-06-2026

18 junho 2026 - 05h00Por editoracao

Bertaiolli é relator das contas de  Tarcísio de  Freitas 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marco Aurélio Bertaiolli, ex-prefeito de Mogi e ex-deputado federal, é o relator da análise das contas de 2025 do governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). 
 
Apreciação  
A apreciação das contas do governador é feita no TCE-SP, em sessão extraordináriana sede do tribunal, no Centro de São Paulo.  
 
Câmara de Mogi  inclui corrida  feminina no  calendário oficial  
Os vereadores de Mogi das Cruzes aprovaram, nesta terça-feira (16), em sessão ordinária, o projeto de autoria do vereador Marcos Furlan (Pode) que visa instituir e incluir a "Corrida EuSouUmaDiva" no Calendário Oficial de Eventos do Município. O evento será realizado anualmente no mês de dezembro.
 
Saúde e  bem-estar 
O projeto destaca a importância da corrida como um evento esportivo feminino que promove saúde, bem-estar, inclusão social e valorização da mulher. 
 
Capacidade de  mobilização 
"A Corrida EuSouUmaDiva é reconhecida por sua capacidade de mobilizar centenas de mulheres, incentivar a prática esportiva, fortalecer a autoestima feminina e criar uma rede de apoio e pertencimento por meio do esporte", ressaltou o parlamentar na justificativa do documento.
 
Economia local
Além dos benefícios diretos à saúde da população feminina, a matéria aprovada também aponta que o evento movimenta a economia local.