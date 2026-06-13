LANCE LIVRE 13-06-2026

Câmara de Mogi aprova Honra ao Mérito a André do Prado

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou projeto concedendo título de “Honra ao Mérito” ao deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado.



Autoria

A homenagem é de autoria do ex-vereador Tonhão de Jundiapeba, e dos vereadores Priscila Yamagami (PL), Clodoaldo de Moraes (PL), José Francimário Vieira (PL), o Farofa, Vitor Emori (PL), Juliano Botelho (PL), Malu Fernandes (PL) e Felipe Lintz (PL).





Justificativa

Segundo a justificativa da propositura, o tributo é uma forma de reconhecimento a Prado pelo compromisso com os municípios do Alto Tietê, especialmente com Mogi das Cruzes, para onde destinou emendas parlamentares e articulou investimentos.

Mogi beneficiada

Ainda segundo a propositura, Mogi das Cruzes tem sido, ao longo dos anos, beneficiada por diversas ações intermediadas pelo deputado, entre elas a liberação de recursos para a saúde, infraestrutura, educação e segurança pública. Farofa elogiou a homenagem. “André merece muito, já que tem ajudado bastante a Região”, disse.



LDO de Suzano

A audiência pública para a discussão do projeto de lei da Prefeitura de Suzano sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2027 (LDO) acontece na segunda-feira (15), às 17 horas, na Câmara.



Comissão de Orçamento

A reunião será comandada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Denis Claudio da Silva (PSD), e tem como relator o parlamentar Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, e como membro Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena. O projeto de lei traz os critérios na elaboração da lei orçamentária do município para o ano seguinte.