LANCE LIVRE 16-06-2026

Pedro Ishi reúne secretariado
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), reuniu todo o secretariado da Prefeitura, junto com o vice-prefeito, Said Raful, para alinhar projetos, “definir prioridades e planejar as próximas ações que vão continuar transformando Suzano”.
Avanço
Segundo o prefeito, esse trabalho em equipe é fundamental para que a cidade siga avançando com organização, responsabilidade e resultados para a população.
Mudança de horário e dia das sessões nas câmaras
Vez ou outra, o assunto de mudar horário e dia das sessões nas câmaras volta às discussões entre vereadores das cidades do Alto Tietê. Desta vez, ocorreu em Ferraz de Vasconcelos. A maioria dos 17 vereadores decidiu alterar data e horário das sessões na cidade.
Da terça para segunda-feira
Com a decisão, as sessões, em Ferraz, deixam de ser realizadas às terças-feiras, com início às 9 horas para ocorrer às segundas-feiras, às 17 horas.
Projeto
O projeto de resolução de autoria da Mesa Diretora foi aprovado em única discussão e votação na sessão ordinária. O texto foi sancionado pelo presidente do Poder Legislativo, vereador Hodirlei Martins Pereira (MDB), o Mineiro.