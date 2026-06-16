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Jornal Diário de Suzano - 16/06/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 16-06-2026

16 junho 2026 - 05h00Por editoracao

Pedro Ishi reúne secretariado 
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), reuniu todo o secretariado da Prefeitura, junto com o vice-prefeito, Said Raful, para alinhar projetos, “definir prioridades e planejar as próximas ações que vão continuar transformando Suzano”.  
 
Avanço 
Segundo o prefeito, esse trabalho em equipe é fundamental para que a cidade siga avançando com organização, responsabilidade e resultados para a população.
 
Mudança de  horário e dia  das sessões  nas câmaras 
Vez ou outra, o assunto de mudar horário e dia das sessões nas câmaras volta às discussões entre vereadores das cidades do Alto Tietê. Desta vez, ocorreu em Ferraz de Vasconcelos. A maioria dos 17 vereadores decidiu alterar data e horário das sessões na cidade.
 
Da terça para  segunda-feira  
Com a decisão, as sessões, em Ferraz, deixam de ser realizadas às terças-feiras, com início às 9 horas para ocorrer às segundas-feiras, às 17 horas. 
 
Projeto
O projeto de resolução de autoria da Mesa Diretora foi aprovado em única discussão e votação na sessão ordinária. O texto foi sancionado pelo presidente do Poder Legislativo, vereador Hodirlei Martins Pereira (MDB), o Mineiro.

 