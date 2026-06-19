LANCE LIVRE 19-06-2026

Pedro Ishi no lançamento de pré-candidatura de André do Prado

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), vai participar, neste sábado (20/06), às 9h30, no Espaço Inter, em Guarulhos, do lançamento da pré-campanha do deputado André do Prado ao Senado Federal.



Força da região

Segundo o prefeito, o evento “demonstra a força da região e o apoio ao projeto para o Estado de São Paulo”.



Trajetória

Segundo o prefeito, “André do Prado tem uma trajetória marcada pelo trabalho, pelo diálogo e pelo compromisso com os municípios paulistas. Ao longo dos anos, esteve ao lado de Suzano e de todo o Alto Tietê, contribuindo para importantes conquistas e ajudando a construir avanços que fazem a diferença na vida das pessoas”, disse o prefeito.



Prefeitos mobilizados para os jogos da seleção

O DS fez um levantamento nas redes sociais dos prefeitos e descobriu que eles estão mobilizados para os jogos da seleção brasileira de futebol. O repórter do DS, Guilherme Cerqueira, garimpou as informações nas redes sociais e trouxe os sentimentos dos prefeitos pela seleção.



Centro de Convenções

No primeiro jogo, a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, assistiu ao jogo da seleção brasileira no Centro de Convenções da cidade. “O jogo foi lindo, foi emocionante, e a casa - Centro de Convenções - estava cheia”, destacou. Aproveitou o momento e convidou os ferrazenses para comparecer novamente ao local para o próximo jogo da seleção brasileira, que joga nesta sexta-feira (19).



Com a família

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, compartilhou em suas redes sociais que acompanhou o jogo da seleção brasileira com seus familiares. O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues Queroz, assistiu ao jogo do Brasil com sua família. Por sua vez, o prefeito de Poá, Saulo Souza, viu a partida de estreia da seleção pelo telão na Praça dos Eventos.