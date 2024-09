LANCE LIVRE 20-09-2024

Meio Ambiente

O subsecretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Jônatas Trindade, participa nesta sexta-feira (20), às 14 horas, ao lado da diretora técnica da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT), Beatriz Vilera, do evento em celebração ao Dia do Rio Tietê.



Investimentos e ações

No encontro, os representantes do Estado apresentarão os investimentos e ações desenvolvidas na região para preservar um dos principais recursos hídricos paulista.



Barragem

O evento será na Barragem de Ponte Nova Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88), quilômetro 80, em Salesópolis.



OAB Suzano recebe campanha

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) recebeu a presidente da Comissão de Direito da Família e Sucessões da OAB Santo Amaro, Téri Jacqueline Moreira, para uma apresentação sobre a campanha “O divórcio não é o fim - a família continua”, nesta quinta-feira (19/09), às 19 horas, na sede da subseção.



Treinamento

Com foco no treinamento dos advogados que atendem a casos de famílias que vivem ou viveram processos de separação, a ação, que completou dois anos de prática no último mês de maio, garantiu apoio direto a casais divorciados por meio do direcionamento à melhor forma de lidar com a situação em setores diversos como o trato com filhos, garantindo orientação jurídica e emocional com o objetivo de provar que a quebra de um casamento não significa o fim da conexão familiar.



Função social

Jacqueline relatou que o projeto em questão tem uma função social muito importante ao direcionar pessoas na busca pelo respeito e pelo bom relacionamento entre seus familiares em uma nova fase de suas vidas. “A adaptação das famílias no pós-divórcio é um tópico complicado, por isso, estar ao lado dos pais e dos filhos neste momento pode fazer a diferença na recomposição destes grupos em um cenário no qual eles viverão mudanças muito impactantes em suas vidas”, apontou a advogada.