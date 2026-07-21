LANCE LIVRE 21-07-2026

Shot Fair

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), participou da Shot Fair neste fim de semana. Em publicação nas redes sociais, destacou o encontro com a ex-deputada Katia Sastre e com o presidente do PL Defesa, Odair, afirmando que a agenda foi marcada por conversas sobre segurança pública e troca de experiências.



Diálogo

Na postagem, Ishi afirmou que seguirá valorizando o diálogo e as parcerias em busca de iniciativas voltadas à segurança pública. O prefeito também classificou o encontro como uma oportunidade de fortalecer a troca de ideias.



Missão

Já o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), que é pré-candidato ao Senado, publicou um vídeo afirmando que recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro a missão de ajudar o governador Tarcísio de Freitas a aprovar projetos considerados estratégicos para o Estado.

Governabilidade

Na publicação, André do Prado defendeu que a governabilidade é construída com diálogo, experiência e trabalho. O parlamentar também destacou a parceria com Tarcísio de Freitas e os deputados estaduais na condução de projetos na Assembleia.





Spoiler

Em outra postagem, André do Prado divulgou uma foto ao lado do governador Tarcísio de Freitas e disse que o encontro serviu para alinhar os próximos passos da pré-campanha ao Senado. O deputado encerrou a publicação com a promessa de novidades em breve.



Caridade

Também nas redes sociais, a primiera-dama de Suzano, Déborah Raffoul celebrou o dia da Caridade, comemorado neste domingo (19). “A ciradade vai muito além de uma doação. Ela está presente em cada gesto de cuidado, no tempo dedicado ao próximo, na escuta, no acolhimento e disposição de fazer a diferença na vida de alguém”.