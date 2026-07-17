LANCE LIVRE 17-07-2026

Vem novidade por aí...

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), anunciou que a cidade deve receber um novo investimento em tecnologia para reforçar a segurança pública. A proposta é integrar câmeras de monitoramento de condomínios e empreendimentos ao sistema de segurança municipal, ampliando o apoio às ações de prevenção e combate à criminalidade.



Parceria

Para apresentar o projeto, a Prefeitura pretende reunir síndicos, administradores de condomínios, dirigentes e lideranças de bairro. Ishi pediu que os interessados entrem em contato com a equipe pelos telefones (11) 4745-2067 e (11) 4745-2268. A ideia é transformar as câmeras espalhadas pela cidade em uma rede ainda maior de apoio à segurança.



Caminhada

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), destacou nas redes sociais a parceria construída com o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) e a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL). Ashiuchi relembrou o apoio e as orientações recebidas ao longo de sua trajetória na gestão pública.

União

Na publicação, o ex-prefeito afirmou que a relação é baseada em valores como o desenvolvimento das cidades, a boa gestão e o cuidado com as famílias. Ashiuchi também reforçou a disposição de seguir trabalhando em conjunto com os Bertaiolli pelo desenvolvimento regional.



Comércio

No Dia do Comerciante, a primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul, relembrou suas raízes no comércio. A avó, dona Georgette, abriu uma loja de roupas após chegar do Líbano, enquanto o pai, Eduardo Raffoul, atuou por mais de 30 anos no ramo de móveis e presidiu a ACE Suzano. Em 2000, Déborah e a mãe abriram a Tânia Baby. Ela definiu o comércio como uma verdadeira escola de vida e destacou os aprendizados que leva até hoje.





Reconhecimento

A data também foi lembrada pela ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi e pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que destacaram a importância dos comerciantes para a economia, a geração de empregos e o desenvolvimento da região.